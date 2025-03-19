Köpeklerden kaçarken bisikletten düşüp, yaralandı

Mithat Cengiz, 16 Mart'ta saat 04.00 sıralarında işten çıkıp, bisikletine binerek yola çıktı. Bu sırada 6 sahipsiz köpek, Cengiz'i kovalamaya başladı.

Bisikleti ile kaçmaya çalışan Cengiz, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Cengiz, çevredekiler sayesinde köpeklerin saldırısında kurtuldu. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, tedavisi sonrası taburcu oldu.

Mithat Cengiz, "Sabaha karşı işten geliyordum. Çocuklara simit aldım. Yavaş yavaş eve doğru geliyordum. 6-7 köpek saldırdı. Bisikletle giderken ayağımla tekme sallayıp kurtulmak istedim. O sırada dengemi kaybedip, düştüm. Daha sonrasını çok hatırlamıyorum. Yoldan geçenler, yardım edip 112 Acil Çağrı Servisi'ni aramışlar. Hastaneye kaldırıldım, aileme haber vermişler. Kaşımda ve üst dudağımda dikiş var. Şu an güçlükle konuşuyorum" dedi.