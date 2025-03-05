Köpeklerden korktu çatıya çıkmıştı! Kızıl Geyik’in korkunç sonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Köpeklerden korktu çatıya çıkmıştı! Kızıl Geyik’in korkunç sonu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köpeklerden korkan kızıl geyik, bir evin çatısına çıktı. Aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip 3 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı.

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü. Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

Köpeklerden korkup çatıya çıkan kızıl geyik, düşüp öldü

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