Köpekleri vahşice öldürmüştü: Katil doktor için istenen ceza!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverlerin Doktor Muhammet Mustafa Duman'ın 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiğini ancak ertesi gün hayvanların durumunu öğrenmek için irtibata geçtiklerinde hayvanları göstermediğini söyleyerek şikayette bulunduğu belirtildi. Ankara Batı Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Duman'ın evinde yapılan aramada, bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklerin kıl örneklerinin bulunduğu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Duman, tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini ancak köpeklerin evin mutfak balkonunda bulunan camdan kaçtığını iddia etti. Duman şunları söyledi:

"Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine ya da ölüsüne rastlamadım. Sahiplendiğim 5 köpeğin kaçmasının ardından internetten ilan veren tanımadığım bir kişiyle irtibata geçtim. 3 yavru köpek sahiplendim. Alıp eve getirdiğimde köpekleri yıkadım. Poşet üzerinde görülen yavru köpek, yıkadığım köpek olup, orada hareketsiz ve kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de bahsedilen şey süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Köpek ölü değildir. Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece evimi terk edin dedim."

Duman'a ait dairenin yan tarafındaki villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu sanığın elinde 3 yavru köpekle eve geldiği ancak köpekleri evine aldığı saatten itibaren ertesi güne kadar köpeklerin ev ve bahçe civarında görülmedikleri anlatıldı.

DİJİTAL MATERYALLERDE 43 BİN MÜSTEHCEN RESİM BULUNDU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin dijital materyallerinde gerçekleştirilen incelemede cep telefonunda müstehcen hayvan görüntülerinin bulunduğu 43 bin resim ve cep telefonunun internet tarayıcısından "beyaz duvar boyası" anahtar kelimesiyle arama yaptığının belirlendiği ifade edildi. Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Muhammet D'nin tespitli toplamda 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart'ta, 5'ini ise 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden sahiplendiği, yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayarak öldürdüğü, öldürdüğü köpekleri delilleri ortadan kaldırmak amacıyla siyah çöp poşetleri içerisine koyarak evden çıkardığı, çöpe attığı, evine dönerek kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, mevcut delil durumu itibarıyla 8 köpeğe ilişkin tespit yapıldığı ancak bu eylemleri çok sayıda köpeğe karşı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, öldürdüğü yavru köpeklere ilişkin kıl parçalarının bir kısmını 7 farklı gruba ayırarak, amacı anlaşılamayan bir şekilde ikametinde muhafaza ettiği, ikametin bahçe kısmında ise yavru köpeklere ait kemik parçasını suç delillerini ortadan kaldırma maksadıyla gömdüğü, şüphelinin bu eylemlerini meslek haline getirdiği anlaşılmıştır."

Duman hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.