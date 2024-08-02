Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Miray'ın annesi isyan etti

Kadıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Miray Güçlü, annesi Hacer Güçlü'nün arkasında yürüyerek eve girerken dört sokak köpeğinden iki tanesi tarafından saldırıya uğradı.

Anne ve kızın yaşadığı panik ve korku anları evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hacer Güçlü'nün aracından indikten sonra demir kapıdan bahçeye girdiği, Miray'ın ise köpeklerin saldırısına uğradığı ve babası Yusuf Güçlü'nün kızı korumaya çalıştığı görüldü.

Yusuf Güçlü, "Miray, Allah'tan yanımdaydı. Köpekler saldırınca kızım korkarak bacaklarıma sarıldı. Bu köpekler, kızım gibi komşumuzun çocuğuna da saldırdı" dedi.

Hacer Güçlü, kızının yaşadığı travmayı şu şekilde dile getirdi: "Miray çok korktu. Babası yanında olmasaydı, köpekler eli ya da kolunu ısıracaktı. Yetkililerden bir an önce başıboş köpekler için çözüm bulunmasını istiyoruz."

Köpeklerin saldırısına uğrayan Miray ise yaşadığı korkuyu sürekli olarak "Korkuyorum" diyerek ifade ediyor.

Miray’ın saldırıya uğraması sonrası komşuları da benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti. Efe Gökdemir (10), "Evimizin önünde bana da iki köpek saldırdı. Bazen köpeklerin sayısı dört, beş oluyor. Korkuyorum" dedi.

Efe’nin annesi Müzeyyen Gökdemir, köpek saldırılarının sürekli tekrar ettiğini vurgulayarak, "Bu olay bir kerelik değil, sürekli yaşanıyor. Çocuklarımız bakkala gidemiyor, sokakta oynayamıyor. Aynı gün içinde önce benim oğluma, sonra da Miray'a saldırdılar. Oğlum masayı iterek köpeklerden kurtuldu. Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz, yetkililerden çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.