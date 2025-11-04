Köpek saldırısından kurtarılan yavru, artık evin bahçesinde diğer hayvanlarla özgürce dolaşıyor ve muhtarın ailesine tam anlamıyla entegre olmuş durumda.

Çanakkale'nin merkezine bağlı Dümrek köyünde muhtar Abdülkerim Yavuz, orman yangınlarının vurduğu doğada hayatta kalmaya çalışan yavru bir karacayı sahiplenerek adeta mucizevi bir kurtarma öyküsünün kahramanı oldu.

Mayıs ayında bölgede çıkan yoğun yangınlar, yaban hayatını da derinden sarsarken, bir anne karaca Dümrek yakınlarında yavrularını dünyaya getirdi.

Doğan iki yavrudan biri köpeklerin saldırısına uğradı ve köy çobanı tarafından son anda kurtarılan diğer yavru, muhtar Yavuz'a emanet edildi.

Yavuz, yavruyu evine getirip inek sütünden hazırladığı karışımla üç ay boyunca biberonla besledi ve toplamda beş aydır elinden gelen her türlü bakımı sağladı. Artık köyün neşe kaynağı haline gelen karaca, özgürce dolaşma imkanı bulurken, Yavuz'un anlattığına göre tamamen aile fertlerinden biri gibi davranıyor.

'ANNESİ GELMEDİ'

Muhtar Yavuz, mayıs ayındaki yangınların yarattığı kaosun hayvanları nasıl perişan ettiğini vurgulayarak, “Bu yangınlar sırasında hayvanlar kaçtı. Köyümüzün yakınlarında bir anne karaca doğum yapmış. İki yavrusu olmuş, ancak birini köpekler yakalamış. Çoban arkadaşımız diğer yavruyu bulunca beni aradı. Eve götürüp biraz baktım, sonra annesi bulur diye yerine bıraktım. Fakat iki gün üst üste kontrol ettim, annesi gelmedi. Hayvan iyice zayıflamış, bitkin hale gelmişti. Ölmek üzereydi. Dayanamadım, eve getirip kendi hayvanlarımızdan sağdığım sütle biberonla beslemeye başladım. Yaklaşık 3 ay boyunca süt, mama, fasulye, börülceyle besledim" diye konuştu.

Yavuz, karacayı doğal ortamına alıştırmak için onu serbest bıraktığını, ancak hayvanın gönüllü olarak geri döndüğünü belirtiyor. Bu durum, yavrunun artık tam anlamıyla güvende hissettiğini gösteriyor.

'KAÇMIYOR, ÜRKMÜYOR'

Yavuz, karacanın günlük hayatını betimlerken, “Artık bizim aileden biri gibi. Bahçede köpekler, kediler, tavuklarla birlikte yaşıyor. Kaçmıyor, ürkmüyor, herkes gelip seviyor. Kapalı tutmuyorum, geziyor, otluyor, canı sıkılınca geri dönüyor. Doğal ortamında hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtar, yasal düzenlemelere saygılı olduğunu da dile getirerek, herhangi bir resmi müdahaleye hazır olduğunu ifade etti.

Vicdanının sesini dinleyerek hareket ettiğini söyleyen Yavuz, yetkililerin gerekirse hayvanı alabileceğini, ancak kendisi için önemli olanın sadece insani bir yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı.

“Bazı yerlerde yabani hayvanlara bakmak yasakmış, duydum. Ben sadece insanlık, vicdani görevimi yaptım. Doğa Koruma ve Milli Parklar isterse gelip alabilir. Gerekirse bakmaya da devam ederim. Kanun ne derse razıyım" diyen Yavuz, bu öyküyle doğa sevgisini ve merhameti bir kez daha gözler önüne serdi.