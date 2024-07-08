Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı

Ünlü isimler Ege'ye açıldı. Onlar arasında Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Bu yaz evlenecekleri söylenen çift Bodrum’da adeta ön balayı yaptı.
İkili tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülenen çift, tatilin tadını çıkardı.
Pınar Deniz'in teknenin ön kısmında güneşlendiği sırada Kaan Yıldırım köpeğini yanına aldı. Zodyak bota atladı. Karaya açıldı.
Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini Pınar Deniz karşıladı. Sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları telefonu ile görüntüledi.
Kısa süren deniz keyfi sonrası teknenin ön bölümüne geçip güneşlenen çift, romantik dakikalar yaşadı. Sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in kendisine kitap okuduğu anları dikkatle dinledi.
Yıldırım bir ara eline aldığı su kovasıyla teknesini temizlemeyi de ihmal etmedi.
PINAR DENİZ KİMDİR?
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuş, aslen Mardinli ve Arap kökenli bir Türk oyuncu.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlamıştı.
İlk oyunculuk deneyimini "Sil Baştan" dizisinde "Evrim" karakteri ile yaşamış, sonrasında "Vatanım Sensin", "Bir Deli Rüzgar" ve "Aşk 101" gibi dizilerde rol almıştı.
En çok dikkat çeken performansını ise "Yargı" dizisinde "Ceylin Erguvan" karakteriyle sergilemişti.
Pınar Deniz, aynı zamanda şarkıcı Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısının klibinde de yer almıştı.
Şu anda Kaan Yıldırım ile ilişkisi bulunan Deniz, sosyal medyada da aktif bir şekilde yer almaktadır ve Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunmakta.