Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı

Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları telefonu ile görüntüledi.

1/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 1

Ünlü isimler Ege'ye açıldı. Onlar arasında Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım da vardı. Bu yaz evlenecekleri söylenen çift Bodrum’da adeta ön balayı yaptı.

2/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 2

İkili tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde görüntülenen çift, tatilin tadını çıkardı.

3/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 3

Pınar Deniz'in teknenin ön kısmında güneşlendiği sırada Kaan Yıldırım köpeğini yanına aldı. Zodyak bota atladı. Karaya açıldı.

4/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 4

Tekneye dönme vakti geldiğinde kendilerini Pınar Deniz karşıladı. Sevgilisiyle köpeklerinin suya girdiği anları telefonu ile görüntüledi.

5/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 5

Kısa süren deniz keyfi sonrası teknenin ön bölümüne geçip güneşlenen çift, romantik dakikalar yaşadı. Sevgilisini defalarca öpen Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in kendisine kitap okuduğu anları dikkatle dinledi.

6/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 6

Yıldırım bir ara eline aldığı su kovasıyla teknesini temizlemeyi de ihmal etmedi.

7/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 7

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğmuş, aslen Mardinli ve Arap kökenli bir Türk oyuncu.

8/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 8

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Deniz, oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlamıştı.

9/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 9

İlk oyunculuk deneyimini "Sil Baştan" dizisinde "Evrim" karakteri ile yaşamış, sonrasında "Vatanım Sensin", "Bir Deli Rüzgar" ve "Aşk 101" gibi dizilerde rol almıştı.

10/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 10

En çok dikkat çeken performansını ise "Yargı" dizisinde "Ceylin Erguvan" karakteriyle sergilemişti.

11/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 11

Pınar Deniz, aynı zamanda şarkıcı Murat Dalkılıç'ın "Yani" şarkısının klibinde de yer almıştı.

12/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 12

Şu anda Kaan Yıldırım ile ilişkisi bulunan Deniz, sosyal medyada da aktif bir şekilde yer almaktadır ve Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunmakta.

13/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 13
14/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 14
15/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 15
16/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 16
17/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 17
18/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 18
19/19
Köpeklerinin yüzmesini kameraya aldı 19
İlgili Haberler
Pınar Deniz Yargı’ya veda etti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor. İşte nikah tarihi...
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor
Dünyadaki en güzel kız çocuğu büyüdü. Bakın şimdi nasıl görünüyor
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
50 yıl sonra yeniden zirvede. Tiktok'ta 24 saatte rekor
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye
Hayat Bilgisi'nin Didem'inin son hali ortaya çıktı. Gözünüzü silip yeniden bakacaksınız bu o mu diye
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'inin yaptığı iş yürek dağladı. Son hali ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'inin yaptığı iş yürek dağladı. Son hali ortaya çıktı
Dilber minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti!
Dilber minik bikinisini ayna karşısına geçip düzeltti!
Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu
Sibel Can bu ev için 36 yıl çalıştı. Melisa Ural'ın da kaldığı yalı ortaya çıktı. 9 + 7 odalı saray yavrusu