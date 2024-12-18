Köpekten korktu! 5 saat direkte bekledi

Kaynak: İHA
Köpekten korktu! 5 saat direkte bekledi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, köpek korkusuyla 7 metrelik direğe tırmanan kedi 5 saat sonra kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.

Biga ilçesinde, sabah 08.30 sıralarında, bir köpek ile kedi arasında kavga çıktı. Korkan kedi, köpekten kaçarken yaklaşık 7 metrelik telefon direğine tırmandı. Kedinin telefon direğine çıkmasıyla köpek de hemen onun altına yerleşip, kedinin inmesi için beklemeye başladı.

Kedi telefon direğinin üstünde hareketsiz bir şekilde 5 saat bekledi. Köpek ise direğin altında adeta nöbet tutarak kedinin inmesini bekledi. Kedinin direkte beklemesi çevredeki vatandaşları güldürürken, durumu gören esnaf ve vatandaşlar, kedinin inmesi için itfaiyeye haber verdi. Kedinin güvenli şekilde inmesi için itfaiye ekipleri beklendi. Olay vatandaşlar arasında neşeli bir konu haline geldi.

Bölgedeki esnaflardan Mehmet Güven, "Sabah saat 8'de dükkanımızı açtık. Bir baktım köpekle kedi kavga ediyor. Köpekten kaçan kedi sacın üstünden atlayarak, direğin üstüne tırmandı. Sabah 8.30'dan beri bekliyor. İtfaiye bekliyoruz. Sağ olsun itfaiyede geliyor" dedi.

7 metrelik direğe tırmanan kedi yaklaşık 5 saat direk tepesinde kurtarılmayı bekledi. Kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tekrar doğal ortamı sokağa bırakıldı.

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