Köpekvelisiii kuduz köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirdi! Valilik gece yarısı ayağa kalktı

Sosyal medyada "köpekvelisiii" ismiyle paylaşımlar yapan fenomen, Şanlıurfa’da karantina alanında bulunan hastalıklı ve yasaklı ırk 35 köpeği Ankara’ya getirdiğini duyurmasının ardından ortalık karıştı.

Köpekvelisiii görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca vatandaşlardan tepki geldi.

Ankara Valiliği dün gece bir açıklama yaparak, “Köpekvelisiii” isimli şahsı gözaltına aldığını duyurdu.

İşte Ankara Valiliği’nde yapılan açıklama:

“TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ”

Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.

“HAYVANLARI GETİREN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI”

İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır.