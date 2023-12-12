Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, tarini sınavda bu gece Danimarka'da Kopenhag karşısına çıkacak. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Okan Buruk ilk 11'i belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 6. ve son hafta maçında bu gece deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

OKAN BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Okan Buruk, düzenlediği basın toplantısında "Üç takımın da Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde devam etme şansı var. Aynı zamanda elenme durumu var. Bizim amacımız burada kazanmak. Kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. O yüzden buraya kazanmak için geldik. 2000 yılında burada UEFA Kupası'nı kazanmıştık. Ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada Galatasaray için bir tarih yazmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz ama maçın ne kadar zor geçeceğini biliyoruz" demişti.

Buruk'un Kopenhag karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

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