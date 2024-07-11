Kopernik Akademisi tasfiye ediliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kopernik Akademisi tasfiye ediliyor

2022'de kurulan Kopernik Akademisi'ne ait varlıklar Polonya Bilimler Akademisi'ne aktarılıyor.

Polonya Bakanlar Kurulu'nun yasama çalışmaları listesine eklenen yeni bir yasa tasarıları ülkenin en potansiyelli eğitim kurumunun sonu oldu.

Söz konusu yasa tasarısına göre Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Polonya Bilimler Akademisi Yasalarında değişiklik yapılarak Kopernik Akademisi'nin tasfiyesini öngörüyor.

Polonya Bilim Bakanı Dariusz Wieczorek'in açıklamasına göre Kopernik Akademisi, Polonya Bilimler Akademisi'ne dahil edilecek.

Yasa tasarısı hükümet tarafından kabul edildikten sonra kamuoyunun katılımı aşamasından geçecek ve ardından yasama çalışması yapılacak. Kanunla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.

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