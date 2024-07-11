Kopernik Akademisi tasfiye ediliyor

Polonya Bakanlar Kurulu'nun yasama çalışmaları listesine eklenen yeni bir yasa tasarıları ülkenin en potansiyelli eğitim kurumunun sonu oldu.

Söz konusu yasa tasarısına göre Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Polonya Bilimler Akademisi Yasalarında değişiklik yapılarak Kopernik Akademisi'nin tasfiyesini öngörüyor.

Polonya Bilim Bakanı Dariusz Wieczorek'in açıklamasına göre Kopernik Akademisi, Polonya Bilimler Akademisi'ne dahil edilecek.

Yasa tasarısı hükümet tarafından kabul edildikten sonra kamuoyunun katılımı aşamasından geçecek ve ardından yasama çalışması yapılacak. Kanunla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanması planlanıyor.