Köprü bariyerine çarpan otomobil asılı kaldı

Edirne'de tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerine çarpan otomobilin asılı kaldığı kazada sürücü T.G., yaralandı.
Edirne'de otomobil tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak asılı kaldı. Akşam saatlerinde meydan gelen kaza tarihi Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi.
T.G.'nin kullandığı 22 AAP O21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle çarptığı bariyerin üzerinde asılı kaldı. Otomobilin asılı kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, T.G. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
Bariyerde asılı kalan otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.