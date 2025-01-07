Köprü ücretine ilişkin yeni gelişme: Zamlı ilk rakam dikkat çekti

Gazeteci İbrahim Kahveci, katıldığı canlı yayında köprülere gelecek zam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün geçiş ücretinin 47 TL olacağını ifade eden Kahveci, yıllar içinde yapılan fiyat artışını dikkat çekti. Kahveci, “2018’de tek ücret ödüyordunuz. Geçişte ödemiyordunuz, dönerken ödüyordunuz. Ama 2020’de 8.25 liraydı. Çift taraflı ya, şimdi hem giderken hem dönerken ödüyorsun.” ifadelerine yer verdi.

“YALANLIYORLAR SONRA YAPIYORLAR”

2017 yılında köprülerin çift taraflı fiyatlanacağını söylediğinde yalanlandığını ifade eden Kahveci, bunun gerekçesini ilk önce güvenlik olarak açıkladıklarını daha sonra ise ücretlerin çift taraflı olarak alınmaya başladığını vurguladı.Hakkındaki çıkan yalanlama söylemlerine ilişkin konuşan Kahveci, “Yalanlıyorlar, sonra yapıyorlar ama.” dedi.

“KÖPRÜ FİYATI 47 LİRAYA ÇIKACAK”

Kahveci, köprü geçiş ücretlerinin 8,25’ten 33 TL’ye çıktığını vurgulayarak, “Yüzde 300 artış. 47 TL henüz açıklanmadı. Köprü fiyatı 47 liraya çıkacak, henüz açıklanmadı. Şu anda 33 lira, yüzde 300 zam.” açıklamasında bulundu.