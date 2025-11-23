Olay Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolu otoban köprüsü üzerinde yaşandı. Uğur K. (35) idaresindeki otomobil ile Ahmet Y.T. (39) kontrolündeki araç otoban köprüsü üzerinde birbirine girdi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bariyerleri de aşarak yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından bir iş yerinin bahçesine uçtu.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince Hünkar Varlı (51), Ahmet Y.T., Ş.K. (39), E.V. (57) ve A.E.A. (40) isimli 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hünkar Varlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.