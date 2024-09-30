Köprü ve otoyollar için garanti ödemelerinde kur ayarlamasına CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlara güncel kur ayarlaması yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden tutarları açıklama yapan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

1 Ekim 2024 itibariyle

Osmangazi Köprüsü’nde:

Geçen araç ücreti 555 lira olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 liraya çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.315 liraya yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde:

Geçen araç ücreti 585 lira olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 760 liraya çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 175 liraya yükselecek.

Avrasya Tüneli’nde:

Geçen araç ücreti 156 lira olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 238 liraya çıkıyor.

Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 82 liraya yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 70 lira olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 204 liraya çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 134 liraya yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 1.870 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 760 TL Avrasya Tüneli’nde 238 TL YSS Köprüsü’nde 204 TL ödemek durumda!