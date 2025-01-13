Köprü ve otoyollardan sonra Avrasya Tüneli ücretlerine de dev zam!

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine bugün itibarıyla zam geldi. Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamdan sonra bugün Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin de arttığı açıklandı.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye, minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye yükseldi.

Denizli'de ekmek ve simite zam geldi

Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar ise 50 indirimli olarak otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,50 TL olarak uygulanacak.

OTOYOL VE KÖPRÜLERE DE ZAM GELMİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine de zam yapıldı.

Buna göre Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlandı. Çanakkale Köprüsü'ndeki artış yüzde 35 oldu. 15 Temmuz Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 42 artış yapılırken Osmangazi için ise zam yüzde 43'ü buldu.

Böylece 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 lira, Çanakkale Köprüsü 790 lira, Osmangazi Köprüsü 795 lira oldu.