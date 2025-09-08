Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi iddiası!

Bloomberg, hükümetin 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için yeniden harekete geçtiğini iddia etti. Haberde, bunun Türkiye tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olabileceği belirtilirken, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu aktarıldı.

ABD'li haber ajansı Bloomberg, hükümetin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme hakları ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için yeniden harekete geçtiğini iddia etti.

Haberde bu planın ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olabileceği kaydedildi.

Dünya'daki habere göre Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler ve en az dokuz ücretli otoyol için yatırım bankalarına teklif çağrısında bulunduğunu söyledi.

Haberde, Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtilirken görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve anlaşmanın çıkmayabileceği kaydedildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 2012 yılında yaklaşık 2 bin kilometre otoyol ile birlikte ihaleye çıkarılmıştı.