Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edilen Dilan Polat'la ilgili eşi Engin Polat sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın ifadesini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında Dilan Polat da yer aldı.

Ünlülerin isimlerinin ifşa edilmesi etik açıdan tartışmaları beraberinde getirirken Dilan Polat’ın intihar girişiminde bulunduğuna ve polis ekiplerinin engellediğine dair iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Adem Metan'ın iddiasına göre; Dilan Polat, intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi.

“DURMA SEBEBİM İNTİHAR AMAÇLI DEĞİLDİR”

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat sosyal medya hesabından intihar girişimini yalanlayarak eşinin panik atak geçirdiğini söyledi.

Engin Polat, Dilan Polat'ın ifadesini paylaştı ve "18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdaki plakalı araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı seyir üzerinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim.

Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim ardından aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım.

Biraz süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi, ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular, benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir.

Kendimi kötü hissettiğim için trafik kazasına sebep olmamak için sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.” iddiaların hiçbir gerçeklik barındırmadığını belirtti.

Engin Polat daha sonra "Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı olay bu" diyerek tüm iddiaları reddetti.

DİLAN POLAT'TAN 'İLAÇ' SAVUNMASI

Test sonuçlarının ifşa edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat çıkan haberlerin 'iftira' olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.

Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı.

İddiaların asılsız olduğunu savunan Polat, “Benim kanımda, saçımda çıkabileCek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum, çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım, hayatım boyunca görmediğim şeyler bunlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edimiş Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat tam 288 gün boyunca hapiste kalmıştı.