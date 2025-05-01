Köprüde intihara kalkışan genci Mahsun Karaca ikna etti

İstanbul'da bir kişi köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin başında toplanan vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için çaba sarfetti.

İkna etmeye çalışanlardan biri de sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca oldu. Genç ile konuşan Mahsun Karaca yaşanan olayla ilgili sosyal medyadan da paylaşım yaptı.

Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşan Karaca şunları söyledi:

"İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber."