Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde bulunan bir otomobil alevlere teslim oldu. Motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü kendini son anda kurtardı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Köprüde görevli trafik polisleri de herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Sabah saatleri olması nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri araç geçişine açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Köprüde korku dolu anlar! Trafik durduruldu

Son Haberler
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Erdoğan Azerbaycan'a gitti: Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak!
Erdoğan Azerbaycan'a gitti!
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar