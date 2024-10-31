Köprüde tuhaf olay! Şeytan kostümlü biri koşmaya başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan vatandaşla ilgili çalışma başlattı. Koşan kişinin E.C.E. isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Her ikisi de gözaltına alındı.

ARACI İLE KOSTÜMLÜ KİŞİYİ KÖPRÜLE GÖTEREN KİŞİYE 1380 LİRA CEZA VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında "Yapılan incelemelerde, 30 Ekim 2024'te 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprüye ulaşmasını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü de tespit edilmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda 1380 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

KOSTÜMLE KOŞAN KİŞİYE 690 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Açıklamada ayrıca “Şahıslardan E.C.E. isimli kişiye ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 lira idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullandı.