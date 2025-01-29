Köprüden aşağı düştü! Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köprüden aşağı düştü! Ekipler seferber oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde köprünün üzerinde yürüyen vatandaş dengesini kaybedip aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü alandan çıkartılan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde dengesini kaybedip köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Alaca ilçesi Onbaşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprünün üzerinde yürüyen Ahmet A. dengesini kaybederek aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü alandan çıkartılan Ahmet A., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

Köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

Köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

Köprüden aşağı düşen vatandaş yaralandı

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