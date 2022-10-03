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Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde köprüden tek eliyle tutunarak aşağı sarkan şahsı vatandaşlar son anda kurtardı. İlginç anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 21:09
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Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Köprüden D-100 karayoluna sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi
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Olay, İzmit ilçesinde D-100 karayolu üzerindeki Halkevi Köprüsü’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs köprüye çıkarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, şahsın köprüden tek eliyle tutunarak sarktığı görüldü. Vatandaşlar şahsı son anda tutarak köprüden düşmesine engel oldu. Şahıs vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa götürülmek istendi. Bu esnada vatandaşlar köprünün korkuluklarına tutunan şahsı zor zapt etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle şahıs sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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