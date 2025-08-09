Köprüden denize düştü!

Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Beyoğlu'nda, Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

istanbul-beyoglunda-kopruden-denize-d-855755-253904.jpg

Olay, saat 22.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle köprüden denize düştü.

istanbul-beyoglunda-kopruden-denize-d-855760-253904.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrardan devam edeceği öğrenildi.

istanbul-beyoglunda-kopruden-denize-d-855759-253904.jpg

'EKİPLER 2 SAATTEN BERİ ARIYOLAR'

Çevrede balıkçılık yapan Hasan Mutlu, "Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar, bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar” dedi.

