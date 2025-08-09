Beyoğlu'nda, Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle köprüden denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrardan devam edeceği öğrenildi.

'EKİPLER 2 SAATTEN BERİ ARIYOLAR'

Çevrede balıkçılık yapan Hasan Mutlu, "Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar, bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar” dedi.