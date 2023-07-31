Köprüden düşen otomobilde 1 ölü 1 yaralı

Rize’de otomobilin köprüden aşağıya düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

KAYNAK: İHA
Köprüden düşen otomobilde 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesindeki Köprübaşı köyünde gece saatlerinde meydana geldi.

Ağaran Şelalesi dönüşünde Çoşkun A. (44) yönetiminde bulunan otomobil bilinmeyen nedenden ötürü kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağıya düştü. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Kemal Çerman’ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü Coşkun A. yaralandı.

Yaralanan sürücünün olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çerman’ın cenazesinin otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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