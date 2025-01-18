Köprüden uçan TIR sürücüsünün feci ölümü! Alevlerin arasında can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köprüden uçan TIR sürücüsünün feci ölümü! Alevlerin arasında can verdi

Hatay'da 2 TIR, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada inanılmaz olay yaşandı. Alev alan TIR köprüden uçtu. Talihsiz sürücü yanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Adana – Hatay otoyolu Dörtyol ilçesi Özerli köprüsü mevkiinde yaşandı. Kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası Furkan Orhan Y. idaresindeki 01 ATT 106 plakalı TIR, kaza yapan otomobil, kamyonet ve park halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası 01 ATT 106 plakalı TIR, köprüden aşağı uçarak alevlere teslim oldu.

kaza111.jpgİhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerindeki yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde yanan TIR'ın sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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