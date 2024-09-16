Köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil köprülü üst geçitten aşağı düştü. Yaşanan kazada 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü, yaşamını yitirdi.

Saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesindeki Uluyayla üst geçidinde meydana gelen olayda, Merve Kübra Gümüşlü kontrolündeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp, üst geçitten aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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