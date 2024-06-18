Köprüyü bedava sanıp hükümeti övdü: 640 TL'yi görünce şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Köprüyü bedava sanıp hükümeti övdü: 640 TL'yi görünce şaşırdı

Sosyal medyada, Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olduğunu düşünerek geçen bir vatandaşın, 650 lira tutarında ücret öğrenince yaşadığı şaşkınlık büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinde uygulanan yap-işlet-devret modeli çerçevesinde inşa edilen birçok köprü ve otoyol, bayram dönemleri de dahil olmak üzere kullanıcılarından yüksek geçiş ücretleri talep etmeye devam ediyor.

Devlet Hazinesi'nin garanti ettiği ödemelerle desteklenen bu altyapı projeleri, vatandaşların cebinden çıkan yüksek miktarlarla dikkat çekerken, özellikle Kurban Bayramı gibi özel günlerde sosyal medyada yaşanan trafik anlarıyla gündeme gelmektedir. Bu durum, kamuoyunda tartışmalara neden olurken, altyapı finansmanı ve ücretlendirme politikaları üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğine dair görüşleri de beraberinde getiriyor.

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BEDAVA DİYE HAVA ATTI, 650 LİRAYI ÖĞRENİNCE DONUP KALDI

Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak yolculuk eden bir aile, geçiş ücreti konusunda yaşadıkları sürprizle gündeme geldi. Aile bireyleri, köprüden ücretsiz geçeceklerini düşünen baba tarafından ikaz edilse de, gişeye varıldığında 650 liralık geçiş ücreti ile karşılaşılınca durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Baba, hükümet politikalarını destekleyen bir tutum sergilemesine rağmen, bu beklenmedik mali yük karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu olayı geniş çapta tartışarak, köprü ücretlerinin farkındalığı ve aile bütçeleri üzerindeki etkilerini gündeme taşıdılar.

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