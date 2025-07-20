KOP’tan Niğde’ye 98 milyon TL’lik yatırım!

Metin IŞIK - AKSARAY / YENİÇAĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu katıldı. İmza protokolü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ile Niğde Valisi Cahit Çelik arasında imzalandı. Toplam 98 milyon TL bütçeye sahip yatırımlar arasında sulama altyapısı ve ekoturizm alanlarında önemli projeler yer alıyor.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, imzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Niğde ilimiz için toplam 98 Milyon TL bütçeye sahip önemli projelerin yer aldığı protokol törenini Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mehmet Fatih Kacır’ın himayelerinde, Niğde Valimiz sayın Cahit Çelik ile birlikte imzaladık. Bu projelerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Murat Karakoyunlu, imzalanan protokol çerçevesinde dört önemli projenin hayata geçeceğini, Niğde’nin tarımsal sulama ve ekoturizm altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“ÇAMARDI (HANYAZI) MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞUYOR”

“Niğde Çamardı Merkez (Hanyazı) I. Kısım Yer Üstü Sulama Tesisi Projesi ile 220 hektarlık bir alanı açık beton kanallar yerine 10.492 metre boru ile kapalı sisteme dönüştürüyoruz. 44,7 milyon TL bütçeye sahip bu projeyle birlikte 206 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Proje ile yıllık yaklaşık 99 milyon TL gelir artışı hedeflenmektedir.”

“ÇİFTEHAN’DA HAYVANCILIĞIN SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR”

“Niğde Ulukışla ilçemizin Çiftehan mevkiinde hayvan içme suyu tesisleri için 5,59 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. 300 tonluk havuz, 10 sıvat, yaklaşık 9 kilometrelik kapalı iletim hattı ve enerji kırıcı yapılarla hayvancılığın en temel sorunlarından biri olan su teminini çözüme kavuşturuyoruz. Proje sayesinde 40 çiftçi ailesi doğrudan fayda sağlayacak, yıllık gelir artışı ise 11,7 milyon TL’yi aşacak.”

“DÜNDARLI SOL SAHİLDE MODERNİZASYON”

“Geçtiğimiz yıl desteklediğimiz Dündarlı Sağ Sahil projesinin devamı niteliğindeki Sol Sahil Yer Üstü Sulama Tesisi Projesi için 33,06 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık. 6.721 metre boru ile 115 hektar alan kapalı sisteme dönüştürülecek. Proje ile 108 kişiye istihdam sağlanması ve yaklaşık 47,5 milyon TL yıllık gelir artışı bekleniyor.”

“YEŞİLBURÇ’UN KÜLTÜREL MİRASINI TURİZMLE BULUŞTURUYORUZ”

“Niğde merkezine 1,5 km mesafedeki tarihi Yeşilburç Köyü’nde ise ekoturizmi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tescilli sivil mimarlık örneği 26 yapının bulunduğu, geçmişi Rum köyü ‘Tenee’ye dayanan bu nadide yerleşim yerini turizme kazandırıyoruz. Projemiz, meydan düzenlemesi, yöresel ürün satış üniteleri, info alanları, rekreasyon alanları ve sokak sağlıklaştırması gibi bileşenleri kapsıyor. 15 milyon TL bütçeli bu çalışmada Niğde Valiliğimiz ile iş birliği içindeyiz.”

“KOP MODELİ İLE GELECEĞİ PLANLIYORUZ”

Dr. Karakoyunlu, yapılan yatırımların sadece fiziki bir yatırım olmadığını, üretimi, turizmi, kültürel mirası ve kırsal yaşamı birlikte güçlendiren KOP modelinin bir örneğinin olduğunu vurguladı.

Dr. Karakoyunlu, Niğde özelinde yürütülecek bu çalışmaların kırsal yaşamı güçlendiren stratejik adımlar olduğunu, yatırımların bölge kalkınmasına güçlü katkılar sunacağını sözlerine ekledi.