Kopuk 1. bölüm ne zaman? Kopuk ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kopuk 1. bölüm ne zaman? Kopuk ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı 'Kopuk' dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam başlıyor. Peki, Kopuk 1. bölüm ne zaman? Kopuk ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MedYapım imzalı 'Kopuk' dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de ekran yolculuğuna başlayacak olan Kopuk Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Peki, Kopuk 1. bölüm ne zaman? Kopuk ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, ve Özden Selim Karadana kaleme alıyor. Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya ve Sarp Akkaya gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Kopuk Cumartesi akşamları yayınlanacak.

KOPUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya ve Sarp Akkaya'nın başrollerinde yer aldığı Kopuk dizisinin ilk bölümü 27 Ocak Cumartesi yani bu akşam FOX TV’de ekranlara gelecek.

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KOPUK KONUSU NEDİR?

Ferhan karakteri, rüşvet ve dolandırıcılıkla zenginlerin servetini alıp, mahallesindeki ihtiyaç sahibi gençlere yardım eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bir beklenmedik ölüm haberiyle hayatı tamamen değişiyor.

Ferhan, yaşadığı haksızlıklar karşısında kendi kimliğiyle savaşamayacağını fark ederek, Orhan kimliğine bürünüyor. Bu yeni kimlik altında, Ferhan, sevdiği kız Müjde'nin babasıyla mücadeleye atılıyor, ancak bu kez farklı bir şekilde, yeni bir isimle ve yeni bir direnişle.

Ferhan'ın hikayesi, adalet arayışında bir dönüşümü ve hayatta mücadele etmenin farklı yollarını keşfetmesini anlatıyor.

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