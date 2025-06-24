Köpük tankı bomba gibi patladı! 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Köpük tankı bomba gibi patladı! 1 kişi ağır yaralandı

Kırıkkale'de araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu 46 yaşındaki Deniz Şen ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki araç yıkama köpük tankı, basınç nedeniyle patladı.

Bu sırada bahçede bulunan ve başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, yaralandı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Deniz Şen'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, hastaneye giderek personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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