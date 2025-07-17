Köpük tankı patladı! Garaj amiri yaşam savaşını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Köpük tankı patladı! Garaj amiri yaşam savaşını kaybetti

Kırıkkale’de köpük tankı patlamasında ağır yaralanan garaj amiri Deniz Şen, yaşam savaşını kaybetti. Başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 24 Haziran'da Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki araç yıkama köpük tankı, basınç nedeniyle patladı. Bu sırada bahçede bulunan ve başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Şen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Deniz Şen, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Deniz Şen için Kırıkkale Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Şen'in ailesi, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Şen'in cenazesi memleketi Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyüne getirildi. Şen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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