KOP’un yeni projesiyle küçükbaş hayvancılıkta kalite devrimi

Aksaray / Metin Kurt

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “KOP ile Yapağı Yönlü Merinos Irkı Elit Sürü Oluşturma Projesi”nin ilk danışma kurulu toplantısı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı’nın sonuçları somut projelere dönüşmeye başladı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün hazırladığı proje, KOP desteğiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında enstitü bünyesinde tam teşkilatlı bir yapağı analiz laboratuvarı kuruldu.

SANAYİYE KALİTELİ VE HESAPLI HAMMADDE

Projenin ana hedefi, Konya ve Karaman’daki Merinos sürülerinin yapağılarının incelenmesi, kalite standartlarının belirlenmesi ve sanayiye değerli bir hammadde kazandırılması. Bu kapsamda en iyi yapağı özelliklerine sahip hayvanlar damızlık olarak seçilecek, böylece elit sürüler oluşturulacak.

Ayrıca bölgede yapağı toplama ve tasnif merkezleri kurulması planlanıyor. Böylece yetiştiricilerin elinde değerlendiremedikleri yapağılar ekonomiye kazandırılacak.

KARAKOYUNLU: “HAYVANCILIK KALKINMA MODELİMİZİN ANA UNSURU”

Toplantıya başkanlık eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, hayvancılığın kırsal kalkınma vizyonundaki önemine dikkat çekti:

“KOP Bölgesi illerinde bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak ve yapısal sorunları çözmek üzere aksiyonlar almaktayız. Kırsal Kalkınma Modelimizin en önemli boyutlarından biri hayvancılıktır. Özellikle küçükbaş hayvancılıkta bölgemizin ciddi bir potansiyeli var. Bugün küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunları et, süt ve yapağıdır. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz çalıştayın meyvelerini bugün alıyoruz. Bu projeyle artık uzmanlar sahaya inmiş durumda. Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

UZMANLAR SAHADA

Toplantıya katılan danışma kurulu üyeleri, Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı raporunda ortaya konan yapağıdaki mevcut sorunlara ve çözüm önerilerine dair görüşlerini paylaştı. Projenin yol haritası konusunda ortak fikirler sunuldu.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: Süleyman Armağan, Kübra Biçer, Dr. Gökhan Akkaya

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü: Tülay Canatan Yılmaz, Turgay Ebrinç, Mesut Kırbaş

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Koyuncu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Doç. Dr. Sedat Behrem

Konya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği: Ercan Yaylacı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü: Uğur Trabzon