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Kör kahin Baba Vanga’nın kehaneti ne? Kör kahin Baba Vanga 2023 için ne dedi?

Tarihte gerçekleşen pek çok olayı doğru tahmin ettiği söylenen Baba Vanga 2023 yılı içinde bazı kehanetlerde bulunduğu belirtiliyor. Baba Vanga’nın 2023 yılına ilişkin kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Peki, Kör kahin Baba Vanga’nın kehaneti ne? Kör kahin Baba Vanga 2023 için ne dedi?

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:04
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Kör kahin Baba Vanga’nın kehaneti ne? Kör kahin Baba Vanga 2023 için ne dedi?

Kör kahin Baba Vanga’nın kehaneti ne? Kör kahin Baba Vanga 2023 için ne dedi?
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Kehanetlerinin doğru çıkmasıyla bilindiği Baba Vanga, 2023 yılı içinde pek çok tahminde bulunmuş. Baba Vanga’nın ön gördüğü 3 kehanet gündem olmuş durumda. Peki, Kör kahin Baba Vanga’nın kehaneti ne? Kör kahin Baba Vanga 2023 için ne dedi?

Baba Vanga'nın 2023 yılı için öngördüğü 3 kehanet daha ortaya çıktı. Kehanetlerden sonuncusu ise dünya popülasyonuna yönelik dikkat çekici bir kehanet. İşte Baba Vanga'nın 2023 yılına yönelik kehanetleri...

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır. Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor. Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

DOĞUMLARIN SONU

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek. Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biri olarak görülüyor.

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