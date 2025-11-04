Türkiye gazetesi, İYİ Parti’den istifa eden ve şu anda bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceğini ve süreçte Mansur Yavaş’ın devrede olduğunun kulislerde konuşulduğunu iddia etti. Haberde ayrıca Aydın’ın “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye yakın çevresine sorduğu da öne sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

İddiaların hemen ardından Koray Aydın sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanladı. Aydın, “Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine” ifadelerini kullandı.

'CHP’NİN BELİRLEYECEĞİ CUMHURBAŞKANI ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise Koray Aydın ile görüştü. Aydın, hiçbir partiden aday olmayacağını belirtirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin belirleyeceği adayı destekleyeceklerini açıkladı. Aydın, “CHP’ye veya başka bir partiye geçmeyeceğim, hiçbir partiden aday olmayacağım. Benimle beraber İYİ Parti’den ayrılanlarla, CHP’nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den ayrılıp bağımsız kalan tek vekil ise şu anda Koray Aydın. Ümit Dikbayır geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılmıştı.