Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti'den istifa edecek iddiası

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Koray Aydın perşembe günü İYİ Parti'den istifa edecek iddiası

İYİ Parti'nin kurucularından olan Koray Aydın'ın partisindeki geleceği merak edilirken Akşener'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsızlığını dile getiren Aydın, iddiaya göre istifa edip yoluna bağımsız devam edecek.

İYİ Parti’de yerel seçim sonuçlarının ardından başlayan ayrılık furyası devam ediyor. Partide peş peşe devam eden istifa rüzgarına iddiaya göre İYİ Parti’nin kuruculardan Koray Aydın’ın da katılıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, MHP’den ayrılarak Ekim 2017’de Meral Akşener’le beraber İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden olan Ankara milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti’den ayrılmaya hazırlanıyor.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, Aydın'la beraber eski Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarının da ayrılmasının beklendiğini ifade etti.

“KORAY AYDIN PERŞEMBE GÜNÜ İYİ PARTİ’DEN İSTİFA EDİYOR”

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koray Aydın, perşembe günü İyi Parti’den istifa ediyor. Aydın’la birlikte kimi eski Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarının da ayrılması bekleniyor. Aydın, bir süre bağımsız kalacak” ifadelerini kullandı.

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