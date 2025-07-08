Koray Aydın: Şehit cenazesini bile teslim etmeyen PKK'nın silahlarını teslim edeceğine mi inanıyorsunuz?

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Teröristbaşı Öcalan ve PKK terör örgütü ile yeni bir 'çözüm süreci' yürüttüklerini iddia eden iktidar, şehit cenazesini teslim etmeyen, yerini söylemeyen bir terör örgütünün silah bırakacağına nasıl inanmaktadır? Aziz şehitlerimizin naaşları hakkında verdiğimiz soru önergesine cevap vermeyen iktidara nasıl güveneceğiz? İktidarı, Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un ve onun naaşını ararken şehit olan kahraman askerlerimizin, şehadetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yapmaya ve Türk milletiyle doğru bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmaya davet ediyorum. Türk milletinin evlatları dipsiz kuyulara, karanlık siyasete ve sözde çözüm hezeyanlarına kurban edilemez" dedi.



Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından iktidarı 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin eleştirdi. "Şehit cenazesini bile teslim etmeyen PKK terör örgütünün gerçekten silahlarını teslim edeceğine mi inanıyorsunuz" diyen Aydın, şu açıklamayı yaptı:

"PKK'NIN 'CENAZESİ ELİMİZDE' DİYE AÇIKLADIĞI PİYADE ÜSTEĞMEN NURİ MELİH BOZKURT'UN AZİZ NAAŞINI ARARKEN 12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

"Şehit cenazesini bile teslim etmeyen PKK terör örgütünün gerçekten silahlarını teslim edeceğine mi inanıyorsunuz? PKK'nın 'cenazesi elimizde' diye açıkladığı P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşını ararken 12 askerimiz şehit oldu. Konuyu iki ay önce TBMM gündemine taşımıştım. Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un da aralarında olduğu şehitlerimizin naaşları hakkında verdiğimiz soru önergesine iki aydır cevap gelmedi. P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un şehadeti hakkında sürekli bir bilgi kirliliği mevcuttu. Bazı siyasiler ve medya kanalları şehidimizin hastanede hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar yapmıştı. Akabinde ise PKK terör örgütüne bağlı bir sözde basın kuruluşu şehidimizin aziz naaşının PKK'nın elinde olduğunu iddia etmiş akabinde de şehidimize ait olduğunu iddia ettikleri görüntüler yayınlamışlardı. Üç yıldır şehidimizin naaşına ulaşılamamıştı. Benzer durum başka şehitlerimiz için de geçerliydi.

"TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARI, KARANLIK SİYASETE VE SÖZDE ÇÖZÜM HEZEYANLARINA KURBAN EDİLEMEZ"

Sayın Güler'in şehitlerimiz hakkında bilgilendirme yaparken kullandığı yakışıksız ifadeler hala zihnimizdeyken, iki ay önce şehitlerimizin naaşları hakkında verdiğimiz soru önergesine iki ay cevap dahi vermezken bugün yaşananlar vahimdir, güven kırıcıdır ve kabul edilemezdir. Teröristbaşı Öcalan ve PKK terör örgütü ile yeni bir 'çözüm süreci' yürüttüklerini iddia eden iktidar, şehit cenazesini teslim etmeyen, yerini söylemeyen bir terör örgütünün silah bırakacağına nasıl inanmaktadır? Aziz şehitlerimizin naaşları hakkında verdiğimiz soru önergesine cevap vermeyen iktidara nasıl güveneceğiz? İktidarı, P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un ve onun naaşını ararken şehit olan kahraman askerlerimizin, şahadetleri hakkında kapsamlı bir soruşturma yapmaya ve Türk milletiyle doğru bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmaya davet ediyorum. Türk milletinin evlatları dipsiz kuyulara, karanlık siyasete ve sözde çözüm hezeyanlarına kurban edilemez!"