Koray Aydın: Siyasi mücadeleye tahammülü kalmamış bu iktidar Türkiye’yi kötüye sürüklüyor

Kaynak: ANKA
Koray Aydın: Siyasi mücadeleye tahammülü kalmamış bu iktidar Türkiye’yi kötüye sürüklüyor

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yemek yediği bir restorandan polis tarafından alınması ve farklı bir şehre ifade için götürülmesi açıkça adaletin katledilmesi, yargının siyasal bir silah haline getirilmesidir. Eleştiriye ve siyasi mücadeleye tahammülü kalmamış bu iktidar zihniyeti Türkiye’yi kötü bir yöne doğru sürüklemektedir. Anayasal güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğü askıya alınmakta, hukuk devleti tarumar edilmektedir. Sayın Özdağ’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zulme karşı haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğumu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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