Türkiye Gazetesi bugünkü haberinde bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceğini ve süreçte Mansur Yavaş’ın devrede olduğunun kulislerde konuşulduğunu iddia etmişti.

Haberde ayrıca Aydın’ın “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye yakın çevresine sorduğu ileri sürülmüştü.

Gazeteci Hilal Köylü, X hesabından yaptığı paylaşımda Koray Aydın'la görüştüğünü ve iddiaları Aydın'ın yalanladığını dile getirdi.

Köylü'nün paylaşımı şu şekilde:

"KORAY AYDIN YALANLADI:

Koray Aydın'la konuştum. İYİ Parti'den ayrılarak yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Koray Aydın CHP'ye geçeceğiyle ilgili iddia ve haberlerin "yalan" olduğunu söyledi.

Aydın; "CHP'ye ya da başka bir partiye geçmem söz konusu değil" dedi !"