Koray Aydın'dan iptal kararına sert tepki

Ankara Milletvekili Koray Aydın, İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline dair verdiği karara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.

Koray Aydın paylaştığı mesajında adalet vurgusu yaparak şunları söyledi:

Demokrasi ve hukuk iflas etmiştir! İstanbul Üniversitesi’nin Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair skandal kararı; hukuku, demokrasiyi ve hakkaniyeti ayaklar altına almıştır. Sayın İmamoğlu’nun siyasi başarı ve iddialarının ön plana çıktığı bu dönemde verilen karar hukuki değil, açıkça siyasidir. Bu kararla idarenin sorumluluğu, zaman aşımı ve temel hukuk ilkeleri yok sayılmıştır. Her şeyden önce devlete ve kurumlara yönelik güven yıkılmıştır. Bu kepaze kararı şiddetle lanetliyorum. Umarım hak yerini bulur, bağımsız Türk mahkemelerinde adalet tecelli eder ve bu ucube karar ortadan kaldırılır. Bu skandal karar yargıdan dönecek ve iktidara çok ağır bir bedel ödetecektir.