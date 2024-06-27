Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama. 'Katılarak dile getirmesini tercih ederdik'

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Aydın’ın istifasını açıklamasının ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Koray Aydın'ın istifasına ilişkin "Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" ifadelerini kullandı.

Poyraz açıklamasının devamında, İYİ Parti’nin bugüne kadar tüm yaşananların öz eleştirisini 27 Nisan'daki kurultayında yaptığını ve yeni Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde ortak akılla yoluna devam ettiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Milletvekili Koray Aydın, bugün, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Aydın, eski Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirerek, "Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur" ifadesini kullandı. Partide yönetim anlayışında bir değişim olmadığını belirten Aydın, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Aydın'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclisteki koltuk sayısı 34'e düştü.

İşte Koray Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı istifa duyurusu,