Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama. 'Katılarak dile getirmesini tercih ederdik'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama. 'Katılarak dile getirmesini tercih ederdik'

Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmasından sonra İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan ilk açıklama geldi. Poyraz, “İstifasını Müsavat Dervişoğlu'na arz edebileceği gibi partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" dedi.

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Aydın’ın istifasını açıklamasının ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Koray Aydın'ın istifasına ilişkin "Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" ifadelerini kullandı.

aydin9.jpg

Poyraz açıklamasının devamında, İYİ Parti’nin bugüne kadar tüm yaşananların öz eleştirisini 27 Nisan'daki kurultayında yaptığını ve yeni Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde ortak akılla yoluna devam ettiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Milletvekili Koray Aydın, bugün, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Aydın, eski Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirerek, "Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur" ifadesini kullandı. Partide yönetim anlayışında bir değişim olmadığını belirten Aydın, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini söyledi. Aydın'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclisteki koltuk sayısı 34'e düştü.

İşte Koray Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı istifa duyurusu,

aydin77.jpg

aydin78.jpg

aydin79.jpg

aydin80.jpg

İlgili Haberler
5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde
Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Partili Akalın’dan Koray Aydın’a çağrı. İstifa edeceği iddia edilmişti
Koray Aydın İYİ Parti’den istifa mı ediyor? Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak açıklamalar
Son Haberler
Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Kuşadası'nda 36 kaçak göçmen yakalandı
Ersun Yanal istedi Koç imzayı attı Spor
Ersun Yanal istedi Koç imzayı attı
Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı Gündem
Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı
BM "Sudan eşi benzeri görülmemiş açlık felaketiyle karşı karşıya" Dünya
BM "Sudan eşi benzeri görülmemiş açlık felaketiyle karşı karşıya"
Uyarmak için indi, bıçaklanarak hastanelik oldu Yerel Haberler
Uyarmak için indi, bıçaklanarak hastanelik oldu
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde Gündem
5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde