21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

92 yaşındaki hayatını kaybeden Kore Gazisi Niyazi Öğün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:02
Takip Et

Kore gazisi Niyazi Öğün Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

İzmir’de yaşayan Afyonkarahisarlı Kore gazisi Niyazi Öğün 92 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden Gazi Öğün için kent merkezindeki Paşa Caminde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğün kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ile Öğün ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
3
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
4
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
5
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Beylikdüzü'nde kuyumcudan 3.5 milyonluk soygun
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Sahte polisler yakayı ele verdi
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
﻿Çiftçinin enflasyonu son bir yılda yüzde 138 arttı vatandaş yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.