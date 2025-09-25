Kore gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kore savaşında ayağından vurularak gazi olan 94 yaşındaki Mükremin Erturan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Askeri bir tören düzenlenen gazi son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Kayseri'de yaşayan Mükremin Erturan, askerlik görevini yerine getirmek için 1950 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti. Burada 1 yıl askerlik yapan Erturan, kura sonucunda Kore'ye gitti. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkan savaşa gönderilen Erturan, burada 1 yıl kalıp, çatışma sırasında vuruldu. Japonya'ya getirilen 4 çocuk babası Erturan, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mükremin Erturan, hayatını kaybetti. Erturan için Hulusi Akar Camii'nde tören düzenlendi. Kore gazisi Mükremin Erturan, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

