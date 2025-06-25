Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'un Alaca ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Alaca ilçesi Alacahöyük köyünde yaşayan 95 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu yaşamını yitirdi. Kore Gazisi Emiroğlu'nun cenazesi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak Alacahöyük Camii'ne getirilen Emiroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Çorum İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Yusuf Elibol, İlçe Emniyet Müdür Vekili Anıl Kırıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatadaşlar katıldı.

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