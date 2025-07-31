Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden 97 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Sadık Salcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cide Devlet Hastanesi'nden alınan Salcı'nın cenazesi Kasaba Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Merkez Kara Mustafa Paşa Camii'ne getirilen Salcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında Salcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Cide Kaymakamı Murat Güneş, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GÜNEY KORELİLER'DEN GAZİYE VEFA

Güney Kore vatandaşı olan, Kastamonu Koreliler Derneği Müdürü Sang Won Kim, Kastamonu Koreliler Derneği Müdür Yardımcısı Sooyoung Jang da cenaze namazına katılarak Salcı'ya olan vefa borçlarını dile getirdi. Güney Kore'den gelen turistlerle birlikte iki gün önce Salcı'yı evinde ziyaret ettiklerini ifade eden Sang Won Kim ve Sooyoung Jang, Salcı'nın hayatını kaybettiğini duyduklarında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan, Güney Koreli turistlerin, Salcı'yı hayatını kaybetmeden önce ziyaret ettikleri sırada ortaya çıkan renkli görüntüler ise kameraya yansıdı.