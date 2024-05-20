Kore Gazisi toprağa verildi

Beycuma beldesinde hayatını sürdüren Kore Gazisi Hasan Yılmaz, yaşlılık sebebiyle 94 yaşında yaşamını yitirdi. Yılmaz için beldedeki Merkez Camii de cenaze töreni tertip edildi. Askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilen Yılmaz’ın cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve yanındaki protokol üyeleri de cenaze törenine katılım gösterdi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Hasan Yılmaz’ın cenazesi beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.