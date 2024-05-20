Kore Gazisi toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kore Gazisi toprağa verildi
Zonguldak’ta yaşlılık nedeniyle yaşamını yitiren Kore Gazisi Hasan Yılmaz'ın cenazesi Beycuma beldesinde defnedildi.

Beycuma beldesinde hayatını sürdüren Kore Gazisi Hasan Yılmaz, yaşlılık sebebiyle 94 yaşında yaşamını yitirdi. Yılmaz için beldedeki Merkez Camii de cenaze töreni tertip edildi. Askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilen Yılmaz’ın cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve yanındaki protokol üyeleri de cenaze törenine katılım gösterdi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Hasan Yılmaz’ın cenazesi beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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