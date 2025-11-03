Urganlı Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Özer, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle evinde vefat etti. Özer için Orta Camisi'nde tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özer'in cenazesi, Urganlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Törene aile yakınları ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, emniyet ve askeri erkan vatandaşlar katıldı.