Kore kadını cilt bakımını nasıl yapıyor

Koreli kadınların uyguladıkları Cam Cilt bakımıyla cildiniz pırıl pırıl olabilir. Bunun için yapmanız gereken birkaç adım var. İşte onlar…

CİLT TEMİZLEME

Bu rutine başlarken en önemli şey, makyajsız bile olsanız cilt bakımına cildinizi tamamen arındıran bir temizlikle başlamak olacaktır. Elinizde bulunan en yoğun cilt temizleyici ürün ile 3-5 dakika arası yüzünüzü ovuşturarak cildinizin yağlardan ve makyaj kalıntılarından tamamen arınmasını sağlamalısınız.

GÖZENEKLERİ AÇMA

Gözeneklerin temiz ve küçük olması Koreli kadınların güzellik anlayışında hep önemli olmuştur. Bu adım için, cildinizi ölü derilerden arındıracak bir scrub’a veya içerisinde hafif tanecikler içeren bir peeling’e ihtiyacınız olacaktır. Bu adımda önemli olan şey ise yüzünüzü tanecikleriyle çizmeyecek veya tahriş etmeyecek ürünler ile gözeneklerden kurtulabilmenizdir.

TONİK…

Elinizde iyi arındırdığını düşündüğünüz bir tonik yoksa bu adım için mutlaka gerçekten başarılı bulunan bir tonik edinmelisiniz.

ESANS

Bu adım özellikle hayatımıza Kore’den giren bir cilt bakım adımıdır. Tonik veya serum gibi diyemeyeceğimiz fakat bunların tam arasında bir etkiye sahip bakım ürünüdür. Cilt üzerinde tamamen emilmesi bu adımdaki en önemli şarttır.

SERUM

Cilde serum uygulanırken en önemli noktalardan birisi masaj yaparak ürünün tam anlamıyla emilmesini sağlamaktır. Koreli kadınlar ciltlerine serum uygularken masaj aletleri bile kullanabiliyor.

NEMLENDİRME…

Nemlendirme her cilt tipi için çok önemli bir adımdır. Çok fazla işlem uyguladığınız cilde mutlaka bol bol nemlendirici ile masaj yapmalısınız. Cildinizin parlaklığını artıran bu adım aynı zamanda kuruluklara ve gerilmelere de mahal vermeyecektir.

GÜNEŞ KORUYUCULARI

Cilt bakımını eğer gündüz yapıyorsanız mutlaka güneş koruyucu kullanmalısınız. Eğer rutininizi akşam uyumadan yapmak isterseniz de bu adımı gece kremi ile değiştirebilirsiniz. Koreli kadınların neredeyse tümünün aşırı beyaz tenli oluşundan ötürü güneş lekeleri onlar için korkulu bir rüyadır. Eğer siz de beyaz bir tene sahipseniz mutlaka bu rutini bir güneş koruyucuyla bitirmelisiniz.

MASKE

Bu adımda nemlendiren ve yumuşatan bir maske kullanmak bakım esnasında cildinizi bakımın devamına hazırlayacaktır. Seçeceğiniz maskede ise önem vermeniz gereken nokta, fazlaca ıslak ve bol malzeme içeren maskeler seçmek olacaktır.

GÖZENEKLERİ SIKIŞTIRIN

Gözenek sıkılaştırmada oldukça iddialı ürünler mevcut. Bu adımda genellikle cildinizi matlaştıracak mümkünse de jel yapıda ürünler tercih etmeniz çok önemlidir. Sıkılaşan gözeneklerinizde makyaj harika duracak.

GÖZ ÇEVRESİ KREMİ KULLANIN

Gözaltı torbalarının ve morluklarının ortadan kalkması Koreli kadınlar için çok önemlidir. Son zamanlarda metal bilyeler ile masaj yaparak uygulanan göz çevresi kremleri çok popülerdir. Soğuk metal bilyeler göz çevrenizi ferahlatarak şişkinliğini de alacaktır.