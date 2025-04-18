Kore uyarlaması ‘Çift Kişilik Oda’ geliyor

NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Çift Kişilik Oda’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Büyük merak uyandıran dizi, fragmanıyla sosyal medyada da çok konuşulurken tanıtımda izleyiciyi aşk, aile ve hayallerin büyülü atmosferinde sıcak bir yolculuğa çıkaracağının sinyallerini verdi.

MF Yapım imzalı dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan paylaşıyor. Yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Kadrosunda Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimlerin de yer aldığı dizi, aksi bir durum olmazsa, yaz sezonunda da devam edecek.

Güney Kore yapımı ‘King The Land’ dizisinin uyarlaması olan romantik komedi türündeki ‘Çift Kişilik Oda’, büyük bir otel zincirinin varisi ile otelde çalışan bir kadının kesişen hayatlarını konu alıyor.

Türkiye’yi Dubai’de başarıyla temsil etti

Ressam Pınar Tuba Biçmen, davet edildiği her etkinlikte ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil ediyor.

Sanatçı, son olarak UNESCO çatısı altında ZeeArt Gallery tarafından Dubai’de 8. kez düzenlenen ‘Art Connects Women 2025’ etkinliğinde yer aldı. Türk kültür ve sanatını temsilen davet edilen Pınar Tuba Biçmen, 112 ülkeden 112 kadın sanatçının ‘Bir Miras Bırakın’ ana temasıyla Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) buluştuğu organizasyona ‘Şahmeran Tulû’ isimli eseriyle katıldı.

Pınar Tuba Biçmen, 3 gün süren ve bir gala gecesiyle sona eren etkinlikte aldığı ödülle de başarısını taçlandırdı.

Ejder Özkarslıgil setlere geri döndü

En son ‘Aşk Yarası’ dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Ejder Özkarslıgil, Nöbetçi Yapım imzalı ‘Aşka Mahkûm’ ile yeniden setlere döndü.

Yönetmenliğini Hakan Alak ve Tuğba Alkın’ın yaptığı dizide Özkarslıgil, yakışıklılığı kadar zekâsıyla da dikkat çeken, gözü pek, köklerine oldukça bağlı, inşaat mühendisi Kemal karakterini canlandırıyor. Oyuncu, dizide yepyeni bir hikâyenin merkezinde yer alacak.

Çekimleri Muğla’da devam eden ‘Aşka Mahkûm’ dizisi, yurt dışında yayınlanacak. Dizinin ‘Televizyonda mı, yoksa dijital platformda mı?’ yayınlanacağıyla ilgili henüz bir bilgiye ulaşamadım. Yolları açık olsun.