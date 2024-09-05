Koreler arasında çöp savaşı devam ediyor

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında süregelen askeri tatbikat gerginliği yerini çöp ve hoparlör ile propagandaya bıraktı. Güney Kore tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore tarafından dün geceden bu yana çöp taşıyan 420 balonun sınırlarına gönderildiği belirtildi.

Çöp balonlarının en az 20’sinin Güney Kore başkenti Seul’a indiği ve ekiplerin yaptığı incelemede kağıt ve plastik taşıdıkları, tehlikeli bir maddeye rastlamadıkları aktarıldı. Kuzey Kore yönetiminin balon göndermeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: ,"Kuzey Kore sabah 09.00 itibarıyla yeniden balon göndermeye başladığı için halkı görülebilecek şüpheli nesnelere karşı dikkatli olmaya ve atık taşıyan balon görmeleri halinde güvenlik birimlerine haber vermeye çağırıyoruz”

BİNLERCE BALON GÖNDERMİŞTİ

Olayın başlangıcı Güney Koreli aktivistlerin balonlar ile Kuzey Kore’ye propaganda broşürleri göndermesi ile başlamıştı. Kuzey Kore ise buna tepki olarak 28 Mayıs tarihinden itibaren Güney Kore sınırlarına çöp taşıyan binlerce balon göndermişti.

Güney Kore tarafından çöp balonlarına yapılan incelemede çöplerden alınan örneklerin kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitler taşıdığı ortaya çıkarılmıştı.