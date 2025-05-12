Koreli Ayla hayatını kaybetti! Hikayesi filmlere konu olmuştu

Kore Savaşı sırasında Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin sahiplendiği küçük kız çocuğu olarak “Ayla” filmine konu olan Kim Eunja, hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla yaşayan Kim, 2022 yılında geçirdiği Kovid-19 enfeksiyonunun ardından zatürreye yakalandı. Uzun süredir Songdo Hana Hastanesi’ne bağlı Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Son döneminde demans teşhisi konulan Kim Eunja, tekrar zatürreye yakalanarak hayatını kaybetti.

Vefatından sonra Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evine giderek Kim’in ailesine taziyelerini iletti.

AYLA FİLMİNDE NE ANLATIYORDU?

1950 yılında Kore Savaşı patlak verdiğinde, Türk ordusundan Süleyman Dilbirliği de Güney Kore'ye gönderilir. Ormanda tek başına, ailesi öldürülmüş küçük bir kız çocuğu bulur. Ona "Ayla" adını verir. Süleyman Astsubay, savaş ortamında hayatta kalma mücadelesi veren bu küçük kıza sahip çıkar, ona bir baba gibi olur. Aralarında çok güçlü bir bağ oluşur. Ancak görev süresi dolduğunda Süleyman Türkiye'ye dönmek zorunda kalır ve Ayla'yı yanında getirmesine izin verilmez. Ayrılıkları derin bir acı bırakır.

AYLA VE SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ

Film, 60 yıl sonra tekrar bir araya gelen Ayla ve Dilbirliği'nin hikayesini anlatıyor.

Ayla, 2017'de ölen Dilbirliği'ni hastanede ziyaret etmişti. Ayla, Dilbirliği'nin görür görmez göz yaşlarına boğulmuştu.